شناسایی ۴ نفر در ارتباط با حفاری غیرمجاز در پلدختر
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان از شناسایی چهار نفر در ارتباط با حفاری غیرمجاز در شهرستان پلدختر و معرفی آنان به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سرهنگ علی قدمی اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارشهایی مبنی بر حضور و حفاری غیر مجاز ، نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان پلدختر بلافاصله به محل اعزام شدند.
قدمی ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل، چندین مورد حفاری را مشاهده کردند و در ادامه، با انجام بررسیهای میدانی و تحقیقات، هویت افرادی که اقدام به حفاری کرده بودند، شناسایی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان تصریح کرد: در پی اقدامات انجامشده، چهار نفر در ارتباط با این حفاریها شناسایی شدند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ قدمی همچنین تأکید نمود: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان اینگونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.