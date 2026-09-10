به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی مسابقات اسکواش بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

در بخش انفرادی بانوان، فرشته اقتداری در دور نخست با آلتانخایق از مغولستان دیدار می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف برنده چین و هنگ کنگ خواهد رفت. نجمه بوشهری زاده دیگر نماینده کشورمان در دور نخست با سانا بهادار از پاکستان مسابقه می‌دهد و در صورت برد مقابل این حریف در مرحله یک هشتم نهایی با آیرا ازمان از مالزی بخت سوم قهرمانی این مسابقات بازی می‌کند.

در بخش انفرادی آقایان، سپهر اعتمادپور نماینده کشورمان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک هشتم نهایی با ریونوسوکه تسوکه از ژاپن مسابقه می‌دهد. اعتمادپور در صورت کسب برتری مقابل حریف به مصاف برنده بازی مغولستان و قطر خواهد رفت.

دیدار‌های اول نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی چهارشنبه یکم مهر برگزار می‌شود.

در بخش تیمی بانوان، ایران با تیم‌های هند، ژاپن و چین هم گروه شد تا جدال سختی با تیم‌های مطرح آسیا داشته باشد. تیم کشورمان دوشنبه ۶ مهر در نخستین دیدار به مصاف ژاپن می‌رود و عصر همان روز مقابل چین قرار خواهد گرفت و سه شنبه ۷ مهر با هند مسابقه می‌دهد.

فرشته اقتداری، نجمه بوشهری زاده و نرگس سلطانی ملی پوشان اسکواش کشورمان با هدایت الهام رمضانی در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهند یافت.

گروه بندی بخش بانوان مسابقات اسکواش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

گروه A: مالزی – سنگاپور – ماکائو

گروه B: هنگ کنگ، کره جنوبی، پاکستان – مغولستان

گروه C: هند – ژاپن – چین – ایران

تیم‌های اول و دوم هرگروه به همراه ۲ تیم سوم برتر به مرحله یک چهارم نهایی راه خواهند یافت.

برنامه بازی‌های تیم ایران؛

دوشنبه ۶ مهر – ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۴:۳۰ بامداد به وقت تهران): ژاپن – ایران

دوشنبه ۶ مهر – ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی (ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران): ایران – چین

سه شنبه ۷ مهر: ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران): ایران – هند

تیم مردان کشورمان در بخش تیمی مسابقات حضور ندارد.