جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی شهید، امیررضا شیراوند، با حضور خانواده معظم شهید، اساتید و دانشجویان در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی شهید، امیررضا شیراوند، با حضور خانواده معظم شهید، اساتید و دانشجویان برگزار شد. در این مراسم که با فضایی آمیخته از غم فراق و غرور علمی همراه بود، تلاش‌های مجدانه این دانشجوی شهید و نیز هم‌کلاسی‌ها و اساتید این شهید والامقام در تکمیل پروژه علمی وی، به عنوان الگویی از مسئولیت‌پذیری دانشگاهی مورد تجلیل قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، یاد و خاطره شهید امیررضا شیراوند، از پاسداران محافظ بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به فیض شهادت نائل آمد، گرامی داشته شد.

در این برنامه با توصیف جایگاه والای این شهید، از او به عنوان عضوی دلسوز و دانشجویی کوشا در خانواده دانشگاه یاد شد. با توجه به ناتمام ماندن پژوهش علمی این شهید در میانه راه، هم‌کلاسی‌های وی با روحیه‌ای جهادی، مسئولیت تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پایان‌نامه را بر عهده گرفتند تا یادگار علمی او به سرانجام برسد.

نگاه تخصصی به مدیریت بحران‌های نوین

دکتر حسین اشتری، مدیر گروه مدیریت بحران دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در این جلسه، ضمن تقدیر از همت والای شهید و گرامیداشت یاد و نام او و تقدیر از خانواده این شهید گرانقدر، از اساتید راهنما و هم‌کلاسی‌های شهید به جهت تکمیل این پژوهش تشکر کرده، بر اهمیت کاربردی این پژوهش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ارزش یک پایان‌نامه زمانی محقق می‌شود که از محیط کتابخانه‌ای فراتر رفته و در حل معضلات جامعه اثرگذار باشد، اظهار داشت: «موضوع این پایان‌نامه که به بررسی "چالش‌های مدیریت بحران‌های احتمالی در ناآرامی‌ها" می‌پردازد، از جمله مباحث کلیدی و روزآمدی است که ارتباط مستقیمی با امنیت جامعه و کاهش آسیب‌پذیری کشور دارد.»

مدیر گروه مدیریت بحران دانشگاه با تبیین پیچیدگی‌های این حوزه افزود: «برخلاف تصورات کلاسیک، مدیریت بحران‌های ناشی از ناآرامی‌های شهری، دربرگیرنده متغیرهای پیچیده انسانی، روانی و سیاسی است. این پژوهش با نگاهی مسئله‌محور، به دنبال طراحی یک الگوی بومی و عملیاتی برای مقابله با این پدیده است.»

میراث ماندگار شهید شیراوند

دکتر اشتری در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در علوم مدیریت، ناآرامی‌های شهری را یکی از ریسک‌های دائمی کلان‌شهرها در دنیای امروز دانست و گفت: لازم است برای بحران‌ها مدل‌های بومی طراحی کرده تا از تحمیل هزینه‌ بر امنیت ملی و سرمایه اجتماعی جلوگیری نمود.

وی ابراز امیدواری کرد که با داوری‌های تخصصی و تبدیل خروجی‌های این پایان‌نامه به مقالات علمی-پژوهشی و جزوات کاربردی، نام شهید امیررضا شیراوند همواره در کنار یکی از نیازهای واقعی و راهبردی کشور زنده و پویا باقی بماند.