در پی آغاز عملیات تخریب بنای تاریخی موسوم به «پادگان روس‌ها» در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با ورود به موضوع، دستور توقف فوری عملیات را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صدیقی افزود:در پی این دستور قضایی، عملیات تخریب متوقف و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در این عملیات نیز توقیف شد.

وی گفت: همچنین در همین راستا پرونده قضایی تشکیل شده و افراد دخیل در این موضوع، برای ارائه توضیحات به مرجع قضایی احضار شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب سبزوار، اظهار کرد:دستگاه قضایی بررسی ابعاد مختلف موضوع، نحوه آغاز و اجرای عملیات تخریب و مسئولیت اشخاص دخیل در این اقدام را در دستور کار قرار داده است.

صدیقی همچنین تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسی‌ها و اعلام نظر مراجع قضایی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.