برداشت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن شلتوک از شالیزارهای حاشیه رودخانه ارس
مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین آذربایجان شرقی، از پیشبینی برداشت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن شلتوک از شالیزارهای حاشیه رودخانه ارس در سال زراعی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
علی محمدیان با اشاره به آغاز عملیات برداشت محصول از ۲ هزار و ۲۶۰ هکتار اراضی زیرکشت شهرستان خداآفرین اظهار داشت:با بهرهگیری از مدیریت بهینه منابع آبی و دانش فنی کشاورزان منطقه میانگین عملکرد در هر هکتار ۴.۵ تن برآورد شده است.
وی با تاکید بر نقش کلیدی مکانیزاسیون در این دوره از برداشت تصریح کرد:استفاده از تجهیزات مدرن کشاورزی علاوه بر کاهش چشمگیر ضایعات محصول، موجب افزایش سرعت در عملیات برداشت و ارتقای کیفیت نهایی برنج تولیدی در حوضه آبریز ارس شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین با اشاره به مدیریت بحران در اراضی آسیبدیده افزود: علیرغم خسارات وارده به بخشی از شالیزارها در سیلاب اردیبهشت ماه با اجرای اقدامات حمایتی و نظارت کارشناسی، تولید این محصول استراتژیک در حاشیه رودخانه ارس روند پایداری را طی کرده و وضعیت مطلوبی دارد.
محمدیان خاطرنشان کرد:شهرستان خداآفرین به واسطه دسترسی به منابع آبی پایدار ارس، جایگاه ویژهای در تولید برنج شمالغرب کشور دارد و برنامههای راهبردی برای حفظ و توسعه این ظرفیت در اولویت کاری مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد.