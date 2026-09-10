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حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی در همایش نقش خواص در مقابله با جنگ شناختی دشمن با اشاره به جایگاه نخبگان در جامعه بر نقشآفرینی صحیح هر فرد در جایگاه خود تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این جلسه اظهار کرد: در هر جامعهای افراد و گروههای مختلفی حضور دارند و همه مردم در یک سطح از دانش، تخصص و آگاهی قرار ندارند، اما آنچه اهمیت دارد نقشآفرینی صحیح هر فرد در جایگاه خود است.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: وجود عموم مردم در کنار نخبگان و خواص، یک واقعیت اجتماعی است و نباید نگاه منفی به این موضوع داشت، زیرا همه افراد بنا به ظرفیتها و تواناییهای خود میتوانند در پیشبرد امور جامعه سهیم باشند.
وی با بیان اینکه نخبگان از جایگاهی فراتر از یک فرد عادی برخوردارند، تصریح کرد: نخبه فردی است که بتواند در رفتار، اندیشه و عملکرد خود برای دیگران الهامبخش و اثرگذار باشد. هرچند انسان کامل تنها در وجود معصومین (ع) معنا پیدا میکند، اما نخبگان میتوانند در عرصههای مختلف به عنوان الگو شناخته شوند.
نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: اثرگذاری نخبگان الزاماً به حضور دائمی در صحنه یا قرار گرفتن در کانون توجه وابسته نیست، بلکه گاهی یک اقدام یا یک اندیشه درست میتواند مسیر یک جامعه را تغییر دهد.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با تأکید بر اینکه مسئولیت نخبگان با گذشت زمان سنگینتر میشود، گفت: هرچه دانش، تجربه و سابقه افراد بیشتر میشود، انتظار میرود نقشآفرینی آنان نیز مؤثرتر، عمیقتر و راهگشاتر باشد.
وی با اشاره به جایگاه استادان دانشگاه و چهرههای علمی در جامعه گفت: جایگاه یک استاد یا نخبه علمی فراتر از شهرت اجتماعی و جلب مخاطب است؛ آنچه اهمیت دارد تولید فکر و تبدیل شدن به مرجع اندیشه در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در کردستان تأکید کرد: دستیابی به مرجعیت فکری، مهمترین شاخصه نخبگی است و جامعه زمانی از ظرفیت نخبگان بهرهمند میشود که آنان بتوانند به کانون تولید اندیشه، تحلیل و راهنمایی تبدیل شوند.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، استادان، علما و صاحبان اندیشه برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت جبهه فکری و فرهنگی جامعه تأکید کرد