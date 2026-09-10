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با اجرای طرحهای شناسایی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز، در مجموع ۱۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف و از مدار مصرف برق خارج شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اجرای طرحهای شناسایی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز، ۱۰۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در استانهای گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و تهران کشف و جمعآوری شد.
کشف و جمعآوری ۲۶ دستگاه ماینر در گلستان
در مرکز شهر گرگان، نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جریان بازدید شبانه از شبکه فشار ضعیف و با استفاده از دوربین ترموویژن، دو انشعاب دستکاریشده را در یک ملک مسکونی شناسایی کردند.
بررسیها نشان داد حدود ۴۰۰ آمپر بار غیرمجاز روی یک ترانسفورماتور عمومی قرار گرفته است. پس از هماهنگی با دادستانی و با همراهی پلیس امنیت اقتصادی، نیروهای عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف و جمعآوری ۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.
کشف و جمعآوری ۱۳ دستگاه ماینر در تبریز
در تبریز نیز در پی گزارش واصله از امور برق اندیشه، نیروهای عملیاتی به همراه عوامل انتظامی و اکیپ مقابله با رمزارزها به یک کارگاه تولیدی مراجعه کردند. متخلفان با مشاهده نیروهای عملیاتی، برق دستگاههای استخراج را قطع کردند، اما پس از حدود سه ساعت جستوجو، محل اختفای تجهیزات در باکسی زیر شیروانی و بالای پشتبام که دسترسی معمولی به آن وجود نداشت، شناسایی شد.
در این عملیات ۱۳ دستگاه ماینر کشف و جمعآوری و انشعاب برق به همراه کنتور جمعآوری و برای اقدامات قانونی به امور برق مربوط تحویل داده شد.
کشف ۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در اردبیل
در اردبیل نیز با اخذ دستور قضایی و هماهنگی عوامل انتظامی، یک واحد صنعتی شامل سوله و انبار مورد بازرسی قرار گرفت و ۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف و محل فعالیت متخلفان پلمب شد.
کشف ۲۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در تهران
همچنین در استان تهران و منطقه برق ورامین، در پی گزارش همکاران شرکت توزیع نیروی برق، گروههای اجرایی به محل یک کارگاه متروکه اعزام شدند. بررسیها نشان داد متخلفان با دستکاری ترانسهای جریان اقدام به برداشت غیرمجاز برق برای راهاندازی دستگاههای استخراج رمزارز کردهاند که در این عملیات ۱۷ دستگاه ماینر کشف شد.
در عملیات دیگری در منطقه برق ورامین، با دریافت اطلاعات از ضابطان امنیتی و همکاری نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محل فعالیت فردی که سابقه کشف دستگاههای استخراج غیرقانونی رمزارز در مناطق دیگر را داشت، شناسایی شد.
در این محل که برای تولید مرغهای زینتی مورد استفاده قرار میگرفت، ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شامل ۶ دستگاه روشن و ۶ دستگاه خاموش کشف و جمعآوری شد.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در این عملیاتها کشف و از مدار مصرف برق خارج شد.
مسئولان صنعت برق تأکید دارند استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر وارد کردن خسارت به تجهیزات و شبکه، موجب افزایش بار و احتمال بروز خاموشی میشود و با متخلفان طبق قانون برخورد میشود.