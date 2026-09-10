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سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سه ماهه نخست امسال در خوزستان ۲۰۸ درصد افزایش داشته است و در این مدت ۷۱ فقره مجوز تاسیس در بخشهای مختلف کشاورزی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از افزایش ۲۰۸ درصدی حجم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱ فقره جواز تاسیس در بخشهای مختلف کشاورزی صادر شده که تعداد این طرحها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است.
جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: ارزش کل سرمایهگذاری مجوزهای صادر شده در بخش کشاورزی خوزستان از هشت هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
وی افزود: این روند نشاندهنده رشد ۲۰۸ درصدی حجم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان است و نتیجه سیاستهای حمایتی و تسهیلگری دولت در این حوزه به شمار میرود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: بررسی آمارها نشان میدهد سرمایهگذاران در سال جاری به جای طرحهای کوچکمقیاس، بیشتر به سمت اجرای طرح های بزرگتر و پربازدهتر حرکت کردهاند.
وی با اشاره به تاثیر افزایش حجم سرمایهگذاری بر بازار کار گفت: پیشبینی ایجاد اشتغال برای طرحهای صادرشده نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته است.
سلطانی کاظمی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با احصای مسائل و مشکلات حوزه سرمایهگذاری، بهطور مستمر واحدهای تولیدی را پایش میکند و با برقراری ارتباط نزدیک با این واحدها، برای رفع مشکلات و موانع موجود اقدام خواهد کرد.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.