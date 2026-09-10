به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت:برای نخستین بار ۲ رقم جدید ذرت علوفه‌ای از جمله بذر هیبرید BT-۶۴۷۰ در بخش کردیان و بذر PL ۵۳۸ در بخش مرکزی در این شهرستان کشت شد تا عملکرد و سازگاری آن‌ها با شرایط اقلیمی منطقه بررسی شود.

سجاد قناعتیان افزود: کارشناسان طی فصل رشد، شاخص‌هایی مانند سرعت رشد، ارتفاع و استحکام ساقه، مقاومت به خوابیدگی، زمان رسیدگی و عملکرد علوفه را پایش می‌کنند و نتایج این ارزیابی در معرفی ارقام مناسب و افزایش بهره وری تولید ذرت علوفه‌ای منطقه مؤثر خواهد بود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.