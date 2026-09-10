بر اساس ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران، مخابرات منطقه زنجان با ثبت بالاترین آمار اتصال مشترکان به شبکه فیبرنوری، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر مخابرات زنجان گفت:در این ارزیابی که با حضور مدیران ارشد کشوری برگزار شد، مخابرات منطقه زنجان بالاتر از مناطقی همچون منطقه چهار تهران، هرمزگان و آذربایجان غربی، جایگاه نخست را از آن خود کرد. این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ مجموعه مخابرات استان در اجرای طرح ملی جایگزینی مس با فیبر نوری (برگردان) و توسعه دسترسی مشترکان به بستر‌های پرسرعت مبتنی بر فیبر (FTTH) است.

موسوی افزود:با توجه به قدمت شبکه مسی و فرسودگی آن، هزینه بالای نگهداری و نیاز روزافزون به ارتباطات پرسرعت از دلایل اصلی حرکت به سمت فیبرنوری می‌باشد. با آزادسازی زیرساخت‌های قدیمی، گامی مؤثر در جهت ارتباطات پایدار و ارائه خدمات مبتنی بر فیبر نوری به مشتریان برداشته می‌شود. هدف نهایی ممخابرات منطقه، جایگزینی کامل شبکه سیم مسی با فیبر نوری در استان تا چند سال آینده است.

وی ادامه داد: پیشتازی زنجان تنها به کسب مقام محدود نشده و در عمل نیز پروژه‌های زیرساختی متعددی در سطح استان به اجرا درآمده است. در بازار بزرگ زنجان، شبکه فیبر نوری به طول ۴ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شد تا ۳ هزار مشترک به خدمات نوین ارتباطی دسترسی پیدا کنند. همچنین در شهر آببر طارم، طرح فیبر نوری با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و به طول ۱۶ کیلومتر با پوشش ۱،۴۰۰ خانوار به بهره بهره برداری رسیده است.

وی گفت:در شهر‌های قیدار، ابهر، خرمدره و ماهنشان نیز طرح توسعه شبکه صورت گرفته است و امکان واگذاری سرویس به متقاضیان فراهم شده است. در سطح شهر زنجان، طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در مناطق مختلف در حال انجام است.

مدیر مخابرات زنجان گفت:مرحله نخست طرح جایگزینی کامل شبکه سیم مسی با فیبر نوری در منطقه اعتمادیه به پایان رسیده است و نخستین کابل مسی در این منطقه جمع‌آوری و شبکه فیبرنوری جایگزین آن شده است. همچنین روستای سوکهریز به عنوان نخستین روستای استان به طور کامل از شبکه سیم مسی به فیبر نوری مهاجرت داده شده و تمامی مشترکان آن از خدمات پیشرفته‌تر بهره‌مند شده‌اند.

موسوی ادامه داد:همچنین تاکنون بیش از ۱۵ هزار مشترک درمناطق مختلف استان به فیبر نوری مخابرات متصل شده‌اند. در حوزه مشترکان تجاری نیز ۲ هزار مشترک شامل بانک‌ها، شرکت‌ها و ادارات دولتی از خدمات فیبر نوری بهره‌مند هستند. حدود ۷۰ درصد از ادارات دولتی و حاکمیتی زنجان ارتباطات خود را از طریق فیبر نوری برقرار می‌کنند.

با این دستاوردها، مخابرات منطقه زنجان نه تنها به عنوان پیشرو در اتصال فیبرنوری مشترکان در کشور شناخته می‌شود، بلکه الگویی عملی برای سایر مناطق در مسیر تحول دیجیتال و جایگزینی زیرساخت‌های سنتی با فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد.