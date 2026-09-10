فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ۹۴۶ قبض سلاح در قالب اجرای ۲ طرح به مدت هفت روز در استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار احمد نگهبان افزود: دو مرحله طرح جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز در مرداد و شهریورماه در خراسان رضوی انجام شد.

سردار نگهبان، تصریح کرد؛ در مرحله اول این طرح ۶۰۱ سلاح کشف و ضبط شد که از این تعداد ۱۷ اسلحه جنگی بوده است.

وی بیان کرد: ۳۳۷ اسلحه در مرحله دوم کشف شده که از این تعداد ۲۴ اسلحه جنگی بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی، اظهار کرد: در مجموع این طرح، ۲۷۰ پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.