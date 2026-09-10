به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شکرانه برداشت خرما، سنتی دیرینه در استان خوزستان است که خبر از پرباری و رضایت از برداشت محصول دارد.

در نمایشگاه جشنواره شکرانه برداشت خرما، انواع رطب و خرما بدون واسطه به فروش می‌رسند.

روستای مگطوع در بخش اسماعیلیه اهواز، دهکده خرما است و جشنواره شکرانه برداشت خرما باهدف معرفی این بخش و ظرفیت‌های آن برگزار شد. ۴۸۰ هکتار از زمین‌های بخش اسماعیلیه زیر کشت نخیلات است و هر نفر نخل بیش از ۱۵۰ کیلوگرم محصول می‌دهد.