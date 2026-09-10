شهرستان خمین به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید لوبیا در کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا، گام‌های مؤثری در اصلاح و معرفی ارقام جدید، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید این محصول برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان خمین از مناطق مهم تولید لوبیا در کشور به شمار می‌رود و فعالیت‌های پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا در این شهرستان، نقش مؤثری در پشتیبانی علمی از تولیدکنندگان و توسعه کشت این محصول دارد.

این مرکز تحقیقاتی با اجرای طرح‌های پژوهشی و بررسی ارقام مختلف لوبیا، زمینه اصلاح و معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز کشاورزان را فراهم می‌کند.

افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به توسعه کشاورزی دانش‌بنیان از دیگر محور‌های فعالیت‌های تحقیقاتی این ایستگاه است.

ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین می‌تواند با انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع و تقویت ارتباط میان پژوهشگران و بهره‌برداران، نقش مهمی در پایداری تولید و حفظ جایگاه خمین به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید لوبیا در کشور ایفا کند.