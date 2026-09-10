ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین؛ پشتوانه علمی قطب تولید این محصول در کشور
شهرستان خمین بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید لوبیا در کشور، با بهرهگیری از ظرفیت ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا، گامهای مؤثری در اصلاح و معرفی ارقام جدید، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولید این محصول برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شهرستان خمین از مناطق مهم تولید لوبیا در کشور به شمار میرود و فعالیتهای پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا در این شهرستان، نقش مؤثری در پشتیبانی علمی از تولیدکنندگان و توسعه کشت این محصول دارد.
این مرکز تحقیقاتی با اجرای طرحهای پژوهشی و بررسی ارقام مختلف لوبیا، زمینه اصلاح و معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز کشاورزان را فراهم میکند.
افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینههای تولید و کمک به توسعه کشاورزی دانشبنیان از دیگر محورهای فعالیتهای تحقیقاتی این ایستگاه است.
ظرفیتهای علمی و پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین میتواند با انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع و تقویت ارتباط میان پژوهشگران و بهرهبرداران، نقش مهمی در پایداری تولید و حفظ جایگاه خمین بهعنوان یکی از قطبهای تولید لوبیا در کشور ایفا کند.