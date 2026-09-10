به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران از پرحجم بودن ترافیک در محور‌های مواصلاتی و بزرگراهی استان خبر داد و گفت: فعلاً محدودیت یک‌طرفه در محور‌های استان اجرا نمی‌شود.

سرهنگ عبادی با اشاره به ورود به روز‌های پایانی شهریور گفت: با توجه به افزایش سفرها، هم ورود مسافران به استان و هم خروج هم‌استانی‌ها از مازندران را شاهد هستیم و رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مجاز و سرعت مطمئنه از نکات مهم در رانندگی ایمن است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به تغییرات آب‌وهوایی در روز‌های اخیر گفت: احتمال لغزندگی جاده‌ها، وقوع سیلاب و روان‌آب وجود دارد و رانندگان باید با آمادگی کامل در محور‌های استان تردد کنند.

سرهنگ عبادی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر برای دریافت اطلاعات مسیر و وضعیت راه‌ها از سامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی و ۱۴۱ راهداری استفاده کنند.

وی درباره محدودیت‌های تردد نیز گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تردد در محور‌های استان همچنان برقرار است و فعلاً برنامه‌ای برای اجرای محدودیت یک‌طرفه نداریم.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک از یکی از مسیر‌های شمال به جنوب یا جنوب به شمال، متناسب با شرایط نسبت به انسداد مسیر اقدام خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود این شرایط ایجاد نشود.