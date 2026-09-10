با اعلام سازمان لیگ، به دلیل حضور برخی بازیکنان در اردوی تیم ملی فوتبال امید، ۴ دیدار از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال لغو شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از تعویق ۴ مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد.



متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

ضمن تشکر از باشگاه‌های لیگ برتری بابت همکاری مناسب با تیم ملی امید کشورمان در خصوص در اختیار قرار دادن بازیکنان تاثیر گذار خود خارج از محدوده فیفا دی به منظور حضور موفقیت آمیز در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدالی خوش رنگ از این بازیها، با عنایت به درخواست این باشگاه‌ها جهت به تعویق افتادن دیدار‌های هفته هفتم آنها در راستای حفظ عدالت در برگزاری رقابت‌ها، سازمان لیگ فوتبال ایران ۴ دیدار از هفته هفتم مسابقات را به شرح ذیل لغو و در تاریخ دیگری که به زودی اعلام می‌گردد، برگزار خواهد نمود:

شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱

ذوب آهن اصفهان _ سپاهان

یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۲

خیبر خرم‌آباد _ پرسپولیس

ملوان بندرانزلی _فولاد خوزستان

فجرشهیدسپاسی _ آلومینیوم اراک





صحبت‌های محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ در خصوص تعویق برخی مسابقات لیگ برتر