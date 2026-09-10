­وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در هند گفت: بیانیه نهایی این اجلاس با موضوع همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ارز‌های محلی، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با اجماع همه اعضا به تصویب رسید.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده افزود: در دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس، استفاده از ارز‌های محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی داخلی کشور‌های عضو مورد تأکید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بیانیه نهایی این اجلاس با اجماع همه کشور‌های عضو به تصویب رسید و همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها از محور‌های مهم این نشست بود.

مدنی‌زاده گفت: بریکس در حال شکل‌دادن به یک قطب جدید در نظام مالی و اقتصادی جهان است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط تحریمی کشور تأکید کرد: توسعه استفاده از ارز‌های محلی و کاهش وابستگی به دلار می‌تواند به ایران در حل مسائل اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام‌های پرداخت بین‌المللی کمک کند.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به مذاکرات ایران با روسیه و هند گفت: هزینه جابه‌جایی کالا در مسیر گذرگاه شمال ـ جنوب پایین خواهد بود و کشور‌های منطقه علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت هستند.

وی افزود: ایران برای تکمیل گذرگاه شمال ـ جنوب سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام داده و کشور‌های همسایه، به‌ویژه روسیه، نیز در حال افزایش سرمایه‌گذاری در این مسیر هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با تکمیل گذرگاه شمال ـ جنوب، ترانزیت و جابه‌جایی کالا از مسیر ایران توسعه پیدا کند و اتفاقات بزرگی در حوزه تجارت و ترانزیت کشور رقم بخورد.