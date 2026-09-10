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مالزی کوچ اجباری فلسطینیان غزه و خشونت شهرکنشینان رژیم صیهونیستی را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، مالزی با محکوم کردن فراخوانهای اخیر مقامهای رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری فلسطینیان از نوار غزه، تأکید کرد: هیچ اقدامی برای اخراج اجباری فلسطینیان از سرزمین خود و تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی سرزمینهای اشغالی فلسطین را نمیپذیرد.
وزارت امور خارجه مالزی با انتشار بیانیهای همچنین ادامه خشونتهای شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی را به شدت محکوم کرد و این اقدامات را در چارچوب نقض مستمر حقوق مردم فلسطین دانست.
وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد: این موضعگیری در ادامه محکومیتهای اخیر کوالالامپور درباره ادامه تصرف اراضی فلسطینی، گسترش شهرکهای غیرقانونی و دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین صورت گرفته است.
مالزی تأکید کرد: هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان از غزه یا دیگر مناطق سرزمینهای اشغالی، نقض آشکار حقوق مردم فلسطین و تلاشی برای تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی این سرزمینهاست.
در بیانیه وزارت امور خارجه مالزی از جامعه جهانی، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواسته شده است برای پایان دادن به این اقدامات، تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق فلسطینیان و حمایت از مردم فلسطین، اقدامات ملموس و مؤثری انجام دهد.
کوالالامپور همچنین بر موضع ثابت خود در حمایت از تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.
مالزی پیش از این نیز بارها خواستار توقف شهرکسازیها، پایان اشغال سرزمینهای فلسطینی و حمایت جامعه جهانی از حقوق مشروع مردم فلسطین شده است.