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پایش سلامت دام عشایر جنوب کرمان، از منطقه عشایری اسفندقه شهرستان جیرفت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پایش سلامت دام عشایر جنوب کرمان، از منطقه عشایری اسفندقه شهرستان جیرفت آغاز شد.
این طرح با هدف حفظ سرمایه دامی عشایر، کاهش بیماری و تلفات، بهبود تولیدمثل، افزایش بهرهوری و تقویت درآمد و معیشت خانوارهای عشایری اجرا میشود و تیمهای تخصصی دامپزشکی با حضور میدانی، گلههای عشایری را بهصورت مستمر پایش و خدمات تخصصی ارائه میکنند.
مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان، گفت: در این طرح، تشخیص آبستنی و شناسایی بهموقع مشکلات تولیدمثل با هدف افزایش زادآوری و بازده گله ، معاینه و کنترل بهداشتی با هدف پیشگیری از بیماری و کاهش تلفات، انجام واکسیناسیون به منظور حفظ سلامت دام و جلوگیری از خسارتهای ناشی از بیماریها و همچنین آموزش دامداران با هدف بهبود مدیریت گله انجام میشود
ناصر احمد یوسفی افزود: این طرح بهصورت هفتگی و مستمر اجرا خواهد شد و با پایش ۵ هزار رأس دام عشایری در جنوب استان، زمینه افزایش تولید، کاهش هزینههای ناشی از بیماری و تلفات و در نهایت پایداری بیشتر درآمد و معیشت خانوارهای عشایری را فراهم میکند.