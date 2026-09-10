به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پایش سلامت دام عشایر جنوب کرمان، از منطقه عشایری اسفندقه شهرستان جیرفت آغاز شد.

این طرح با هدف حفظ سرمایه دامی عشایر، کاهش بیماری و تلفات، بهبود تولیدمثل، افزایش بهره‌وری و تقویت درآمد و معیشت خانوار‌های عشایری اجرا می‌شود و تیم‌های تخصصی دامپزشکی با حضور میدانی، گله‌های عشایری را به‌صورت مستمر پایش و خدمات تخصصی ارائه می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان، گفت: در این طرح، تشخیص آبستنی و شناسایی به‌موقع مشکلات تولیدمثل با هدف افزایش زادآوری و بازده گله ، معاینه و کنترل بهداشتی با هدف پیشگیری از بیماری و کاهش تلفات، انجام واکسیناسیون به منظور حفظ سلامت دام و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از بیماری‌ها و همچنین آموزش دامداران با هدف بهبود مدیریت گله انجام می‌شود

ناصر احمد یوسفی افزود: این طرح به‌صورت هفتگی و مستمر اجرا خواهد شد و با پایش ۵ هزار رأس دام عشایری در جنوب استان، زمینه افزایش تولید، کاهش هزینه‌های ناشی از بیماری و تلفات و در نهایت پایداری بیشتر درآمد و معیشت خانوار‌های عشایری را فراهم می‌کند.