معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از جانبازان اعصاب و روان بستری در این بیمارستان عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جریان پیگیری روند ارائه خدمات و مسائل درمانی و پزشکی ایثارگران، با جانبازان معزز بستری در این بیمارستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سید احمد موسوی، در این دیدار، ضمن پیگیری مسائل خدماتی و درمانی جانبازان، برای تقویت روحیه نشاط در این قشر از جانبازان، دستوراتی برای اجرای برنامه‌ها و مراسم ورزشی، هنری و کار درمانی صادر کرد.

در ادامه موسوی از بخش ضایعه نخاعی بانوان بیمارستان نیز بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو، در جریان روند درمان و مسائل آنان قرار گرفت و دستور پیگیری موارد درخواست شده را صادر کرد.

معاون رئیس جمهور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جامعه ایثارگری تاکید کرد و توانمندسازی جامعه ایثارگری و رشد مهارت‌های انسانی را ضروری دانست و گفت: ما وظیفه داریم ظرفیت‌های جامعه ایثارگری را رشد دهیم و زمینه توانمندسازی آنها را فراهم کنیم. یکی از سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران که از ابتدا مورد تاکید بوده است تقویت توانمندسازی، توان افزایی و ظرفیت جامعه معزز ایثارگری است و هر اقدامی در این زمینه لازم و ضروری است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش در جامعه ایثارگری افزود: باید در جامعه ایثارگری آموزش را مورد توجه جدی قرار دهیم و برای رشد جامعه ایثارگری تلاش کنیم. در میان ایثارگران عزیز الگو‌های ارزشمندی وجود دارد که اولین گام به تصویر کشیدن این الگوهاست و ضروری است این نخبگان را به عموم جامعه معرفی کنیم.