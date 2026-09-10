شهیدآیت‌الله مدنی، از چهره‌های اثرگذار مبارزات انقلاب اسلامی در همدان بود، روحانی مبارزی که سال‌ها در کنار مردم این شهر حضور داشت و هدایت بخشی از مبارزات انقلابی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این عالم مجاهد در دوران طاغوت از هر فرصتی برای شناساندن چهره واقعی رژیم منحوس پهلوی استفاده می‌کرد.

مبارزات سیاسی آیت الله مدنی موجب دستگیری و تبعید وی به شهر‌های مختلف کشور از جمله همدان شد.

در حادثه ۲۱ بهمن سال ۵۷، مردم همدان با محوریت آیت الله مدنی ستون زرهی لشکر ۸۱ کرمانشاه را که برای سرکوب حرکت انقلابی مردم تهران، عازم پایتخت بود متوقف کردند.

پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله مدنی به عنوان امام جمعه همدان منصوب شد و در مجلس خبرگان قانون اساسی هم نمایندگی مردم همدان را برعهده داشت.

او سپس راهی تبریز شد و امامت جمعه این شهر را برعهده گرفت؛ اما دو سال بعد، در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰، هنگام نماز جمعه هدف حمله قرار گرفت و به مقام والای شهادت رسید.