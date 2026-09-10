تاکید نماینده ولی فقیه در لرستان بر ارتقا شاخصهای آموزشی در همه دورههای تحصیلی
نماینده ولیفقیه فقیه در استان و امام جمعه خرمآباد در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بر ضرورت ارتقا شاخصهای آموزشی، پژوهشی و تربیتی در همه دورههای تحصیلی، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با بیان اینکه حال و آینده هر سرزمینی را آموزش و پرورش تعیین و تضمین میکند، گفت: در این زمینه باید ضمن انتخاب افراد شایسته و متخصص؛ نسبت به توسعه مباحث سخت افزاری، آموزشی، تربیتی و پرورشی، توجه ویژه داشت.
وی ادامهداد: باید به مباحث علمی پژوهشی و تربیتی در همه دوره ها توجه شود و کار را به افراد کاردان و متخصص سپرد.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به تلاشهای آموزش و پرورش استان در این زمینه گفت: همکاری های آموزش و پرورش با حوزههای علمیه استان نیز قابل تقدیر است و ارتقا رتبههای آموزشی، پژوهشی و ...باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی در پایان بر ضرورت حوزه هوشمندسازی و تجهیزات این حوزه تاکید کرد.