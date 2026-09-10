به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در چهار ماه نخست سال، با تلاش ستاد دیه و همراهی خیران، زمینه آزادی ۲۸۴ نفر از محکومان حبس غیربزهکار از زندان‌های استان فراهم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ادامه داد:از مجموع این افراد، ۲۲۲ نفر دارای محکومیت‌های مالی، ۶۰ نفر مربوط به پرونده‌های مهریه و ۲ نفر نیز محکومیت دیه داشتند که با اقدامات اجرا شده و تأمین منابع مورد نیاز، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی با اشاره به مجموع بدهی این زندانیان گفت: میزان بدهی این افراد حدود هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، بخش قابل توجهی از این مبلغ تعیین تکلیف و زمینه آزادی محکومان فراهم شد.

جعفری ادامه داد: در فرآیند آزادی این ۲۸۴ نفر، بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان از مطالبات با گذشت شاکیان و بیش از ۴۰ میلیارد تومان نیز از محل نقدینگی محکومان تأمین شد.

وی گفت: همچنین بیش از هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان از بدهی این افراد از طریق پذیرش اعسار محکومان تعیین تکلیف شد و ۱۵ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی اختصاص یافت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز به صورت کمک بلاعوض از محل منابع ستاد دیه و کمک‌های خیران برای آزادی این زندانیان اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه از مجموع زندانیان آزادشده ۲۷۰ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، ادامه داد: آزادی این افراد تنها به معنای خروج یک محکوم از زندان نیست، بلکه بازگشت یک عضو خانواده به محیط زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از استمرار حبس را نیز به دنبال دارد.

جعفری با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ستاد دیه با استفاده از ظرفیت خیران، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تلاش می‌کند زمینه آزادی افرادی را فراهم کند که به دلیل محکومیت‌های مالی و غیرعمد در زندان به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: تداوم این مشارکت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان داشته باشد.