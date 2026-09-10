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۲۸۴ زندانی جرائم عمد در استان اصفهان در چهار ماه نخست سال با مشارکت خیران از بند رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در چهار ماه نخست سال، با تلاش ستاد دیه و همراهی خیران، زمینه آزادی ۲۸۴ نفر از محکومان حبس غیربزهکار از زندانهای استان فراهم شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ادامه داد:از مجموع این افراد، ۲۲۲ نفر دارای محکومیتهای مالی، ۶۰ نفر مربوط به پروندههای مهریه و ۲ نفر نیز محکومیت دیه داشتند که با اقدامات اجرا شده و تأمین منابع مورد نیاز، به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با اشاره به مجموع بدهی این زندانیان گفت: میزان بدهی این افراد حدود هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیتهای مختلف، بخش قابل توجهی از این مبلغ تعیین تکلیف و زمینه آزادی محکومان فراهم شد.
جعفری ادامه داد: در فرآیند آزادی این ۲۸۴ نفر، بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان از مطالبات با گذشت شاکیان و بیش از ۴۰ میلیارد تومان نیز از محل نقدینگی محکومان تأمین شد.
وی گفت: همچنین بیش از هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان از بدهی این افراد از طریق پذیرش اعسار محکومان تعیین تکلیف شد و ۱۵ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی اختصاص یافت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز به صورت کمک بلاعوض از محل منابع ستاد دیه و کمکهای خیران برای آزادی این زندانیان اختصاص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه از مجموع زندانیان آزادشده ۲۷۰ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، ادامه داد: آزادی این افراد تنها به معنای خروج یک محکوم از زندان نیست، بلکه بازگشت یک عضو خانواده به محیط زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از استمرار حبس را نیز به دنبال دارد.
جعفری با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ستاد دیه با استفاده از ظرفیت خیران، سازمانها و نهادهای مختلف تلاش میکند زمینه آزادی افرادی را فراهم کند که به دلیل محکومیتهای مالی و غیرعمد در زندان به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: تداوم این مشارکتها میتواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان داشته باشد.