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فرماندار شوش با تاکید بر وجود زمینههای لازم برای ورود سرمایه گذاران به این شهرستان گفت: شوش دارای ظرفیتهای بیبدیل گردشگری، صنعتی، کشاورزی و مذهبی و موقعیت ممتاز ترانزیتی است که این موجب شده تا زمینه سرمایه گذاری کردن در آن مهیا باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ستاریفر بیان کرد: مهمترین مطالبه جوانان شوش اشتغال است و هر ایده اشتغال آفرین در این شهرستان مورد حمایت قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال باید دغدغه مشترک همه دستگاهها باشد، گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شوش موظف هستند تا سالیانه ظرفیت اشتغال جدید برای جوانان بومی شهرستان ایجاد کنند.
فرماندار شوش، با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی دقیق نسبت به آزمونهای استخدامی و روشهای دریافت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی بیان کرد: اعتبار اشتغال زایی در استان به صورت شناور تعریف میشود و هر شهرستانی که برای جذب این اعتبارها کم کاری کند، توسط شهرستانهای دیگر جذب میشود.
بررسی ایدههای اشتغال زا در کارگروههای تخصصی
ستاریفر با اشاره به اعلام فراخوان برای ارایه ایدههای اشتغال زا در شوش بیان کرد: ایدههای مختلف برای ایجاد اشتغال در شهرستان توسط شهروندان و کارآفرینان شوش دریافت شده که بخشی از این ایدهها بسیار بدیع، خلاقانه و تحول آفرین است.
وی ادامه داد: بررسی و ارزیابی تک تک ایدههای اشتغال زایی دریافت شده، در کارگروههای تخصصی فرمانداری با حضور ارایه دهنده آن ایده در دستور کار است.
فرماندار شوش گفت: فهرست مشاغلی که دارای تسهیلات تعریف شده هستند باید به صورت عمومی منتشر شود تا افراد دارای ایده و توان لازم در این زمینه ورود کنند.
وی کم کاری دستگاهها در جذب اعتبارها و حل مسایل مردم را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد: مردم برای گره گشایی از مسایل چشم انتظار تدبیر مسوولان هستند و انتظار از همه دستگاهها تلاش شبانه روزی در این زمینه است.