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معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای مواجهه با مخاطرات احتمالی فصول پاییز و زمستان، بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای دولتی، مدیریت شهری و مجموعههای امدادی و خدماتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری در جلسه مشترک کارگروه پشتیبانی و مدیریت منابع ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران و ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان، با اشاره به ساختار مدیریت بحران در پایتخت افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون مدیریت بحران، ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران با ریاست وزیر کشور فعالیت میکند و کارگروههای تخصصی ذیل این ستاد، از جمله کارگروه پشتیبانی و مدیریت منابع، وظایف مشخصی را بر عهده دارند.
بشیری ادامه داد: در کنار ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران، ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان تهران در خصوص رسیدگی به موضوعات بخشهای تابعه شهرستان نیز فعالیت میکند و تلاش شده است جلسات مشترک میان این دو مجموعه با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار تا مسائل و موضوعات از زوایای مختلف بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مخاطرات احتمالی پیشرو در فصل پاییز و زمستان گفت: موضوعات مرتبط با مخاطرات جوی و پدیدههای احتمالی از جمله ال نینو، از جمله مواردی است که باید با رویکرد پیشگیرانه مورد توجه دستگاهها قرار گیرد و آمادگی لازم برای مواجهه با پدیدههای طبیعی احتمالی در سراسر تهران وجود داشته باشد.
وی با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی و مجموعه مدیریت بحران افزود: محدوده امامزاده داوود به عنوان یکی از مناطق واقع در ارتفاعات بوده و بر ضرورت آمادگی دستگاههای مسئول در این محدوده تأکید شده است.
بشیری همچنین به مکاتبات انجامشده در سطح ملی درباره آمادگی در برابر مخاطرات محیطی و ضرورت برنامهریزی منسجم دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: موضوع آمادگی در برابر این پدیدهها در سطح کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و در تهران نیز دستگاههای متولی، برنامهریزی لازم را انجام می دهند.