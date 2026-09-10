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مدیر جهاد کشاورزی دزفول، از آغاز فصل برداشت خرما و تبدیل شدن تغییرات اقلیمی به فرصتی برای توسعه ارقام سازگار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، در تحلیل چشمانداز کشاورزی منطقه تصریح کرد: روند گرم شدن سالانه هوا، فرصتی استراتژیک برای توسعه ارقام سازگار خرما فراهم کرده است و دزفول در مسیر توسعه نخیلات قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول در خصوص آمار تولید این محصول افزود: در حال حاضر ۶۴.۴ هکتار از اراضی باغات شهرستان زیر کشت نخیلات است که از این میان ۴۷.۴ هکتار دارای باروری مطلوب است. با توجه به کیفیت بالای محصولات، پیشبینی میشود امسال ۱۵۰۰ تن خرما از ارقام مرغوب نظیر برحی، مجول و پیارم برداشت شود.
قمرزاده با اشاره به راهبردهای توسعه پایدار خاطرنشان کرد: سیاست مدیریت جهاد کشاورزی دزفول بر توسعه پایدار از طریق کشت تلفیقی مرکبات و نخیلات متمرکز است تا از ظرفیتهای زمین حداکثر استفاده شود.
وی تأکید کرد: ارائه آموزشهای تخصصی در زمینههای مدیریت تنش آبی، روشهای نوین تکثیر و هرس، و بهینهسازی آبیاری، ستون اصلی برنامههای ما برای تضمین کیفیت و رقابتپذیری خرماهای دزفول در بازار است.