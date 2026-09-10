به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان خدمات حمایتی کشاورزان استان اصفهان گفت: از مجموع سهمیه کود یارانه‌ای امسال استان، ۵۵ هزار و ۱۱۷ تن کود ازته، هشت هزار و ۴۲۸ تن کود فسفاته و پنج هزار و ۵۳۰ تن کود پتاسه اختصاص یافته است که تأمین و توزیع این نهاده‌ها با هدف پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و تأمین به‌موقع نیاز بهره‌برداران اجرا می‌شود.

رضا نژاد احمدی افزود: تاکنون بیش از ۲۳ درصد از سهمیه سالانه کود یارانه‌ای استان توزیع شده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و شبکه کارگزاری‌های مجاز، روند توزیع کود را متناسب با نیاز مناطق و برنامه کشت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت تأمین کود برای کشت پاییزه گفت: اگرچه شرایط خاص حاکم بر حمل‌ونقل و عبور کشتی‌های حامل کود، عرضه این نهاده را در مقایسه با سال گذشته با محدودیت‌هایی مواجه کرده است، اما با پیگیری‌های اجرا شده، کود‌های مورد نیاز کشت پاییزه استان شامل کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده و در حال توزیع است و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.

نژاد احمدی با تأکید بر ضرورت مصرف متوازن انواع کود‌های کشاورزی ادامه داد: کود‌های فسفاته و پتاسه نقش مهمی در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی دارند و مصرف صحیح و متناسب آنها می‌تواند به تقویت ریشه، افزایش توان گیاه در برابر تنش‌های محیطی، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری اراضی کمک کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، طرح پرداخت مستقیم یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه به کشاورزان واجد شرایط در حال اجراست.

وی گفت: بر اساس این طرح، یارانه کود مورد نیاز به صورت مستقیم به حساب بهره‌برداران مشمول واریز می‌شود که این اقدام علاوه بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، می‌تواند بخشی از هزینه تهیه نهاده‌های کشاورزی را جبران و قدرت خرید کشاورزان را تقویت کند.

رئیس سازمان حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: پرداخت مستقیم یارانه می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند حمایت از کشاورزان، زمینه استفاده هدفمندتر از کود‌های پایه و حرکت به سمت تغذیه متعادل محصولات کشاورزی را فراهم کند و در نهایت به پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و حفظ حاصلخیزی خاک منجر شود.

نژاداحمدی افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز و فراهم کردن دسترسی کشاورزان به کود‌های یارانه‌ای، از مهم‌ترین مأموریت‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و این شرکت تلاش دارد با تداوم فرآیند تأمین و توزیع، نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی ایفا کند.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی کشاورزان از یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه گفت: کشاورزان استان اصفهان می‌توانند با ثبت شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود از طریق «درگاه دولت من» در سامانه پایش مواد کودی، اطلاعات لازم برای بهره‌مندی از این حمایت را ثبت کنند.

رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به کشاورزان در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و بهره‌مندی از این طرح هستند.