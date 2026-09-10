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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه دولت چهاردهم برای راهاندازی ۱۵۰ مجتمع فرهنگی و نمایشی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عباس صالحی در مراسم اختتامیه جشنواره ملی رضوی در یاسوج گفت: تاکنون ۳۰ طرح از این تعداد به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: تمرکز این طرح بر شهرستانهایی است که از ظرفیتهای استعدادی خوبی برخوردارند، اما امکانات و زیرساختهای فرهنگی و هنری آنها کافی نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای سینمایی کشورگفت: در دو سال گذشته ۸۲ سالن سینمایی با بیش از ۱۶ هزار صندلی در کشور احداث و ۹۳ سینما نیز بازسازی شده است.
صالحی افزود: در همین مدت، ۳۵ مجموعه فرهنگی در ۳۳ شهر و ۱۵ استان کشور به امکانات سینمایی مجهز شدهاند و تجهیزات و صندلیهای جدید سینمایی در این مجموعهها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری به ارتقای فعالیتهای فرهنگی کمک میکند، ابراز امیدواری کرد در شهر یاسوج نیز طرح ایجاد سینمای مستقل با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم و علاقهمندان به هنر بتوانند از امکانات مناسب سینمایی بهرهمند شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه هنر تئاتر گفت: کشور از ظرفیت انسانی و استعدادهای قابل توجهی در حوزه تئاتر برخوردار است و در بیش از ۶۰۰ مرکز دانشگاهی، رشته تئاتر تدریس میشود؛ ضمن اینکه آموزشهای آزاد و فعالیتهای فرهنگی نیز ظرفیتهای دیگری برای رشد این هنر هستند.
وی با اشاره به توسعه جشنوارههای موضوعی تئاتر در کشور گفت: در کنار جشنواره تئاتر فجر، جشنوارههای تئاتر کودک و نوجوان، موسیقی و دیگر رویدادهای تخصصی، جشنوارههای موضوعی تئاتر نیز گسترش پیدا کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر مردمی امام رضا (ع) گفت: امام رضا (ع) متعلق به یک قوم، قبیله یا شهر خاص نیست؛ امام رضا (ع) متعلق به همه ایران و همه ایرانیان است.
صالحی افزود: بیش از هزار سال از حضور امام رضا (ع) در ایران میگذرد و در طول این مدت، پیوند عمیق و ماندگاری میان مردم ایران و امام رضا (ع) شکل گرفته است؛ پیوندی که ریشه در محبت، معنویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جشنواره تئاتر مردمی امام رضا (ع) در یاسوج را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این جشنواره فرصتی است تا معارف و فرهنگ دینی از طریق هنر تئاتر به جامعه منتقل شود و هنرمندان نیز احساسات، عواطف و ارادت مردم به امام رضا (ع) را در قالب هنر بیان کنند.
صالحی با قدردانی از هنرمندان حاضر در جشنواره افزود: این رویداد فرهنگی و هنری با همت هنرمندان برگزار شده و باید از این ظرفیت حمایت کرد و آن را ادامه داد.