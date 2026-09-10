آغاز ثبتنام دانشگاه علمی کاربردی کردستان
رئیس دانشگاه علمی کاربردی کردستان از آغاز ثبتنام دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ویژه مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، سلیمانی با اعلام این خبر گفت: ثبتنام دورههای کاردانی از ۱۷ تا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ و ثبت نام دورههای کارشناسی ناپیوسته از ۱۸ تا ۲۵ شهریورماه انجام می شود.
وی با اشاره به رویکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه آموزشهای مهارتی افزود: این دانشگاه با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآفرین و متناسب با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار فعالیت میکند و تلاش دارد با ارائه رشتههای کاربردی، زمینه ارتقای مهارت و توانمندی جوانان را فراهم کند.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی کردستان یادآور شد: داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانههای اعلامشده، دفترچه راهنمای پذیرش را مطالعه کرده و پس از آگاهی از شرایط و ضوابط، نسبت به ثبتنام در رشتههای مورد علاقه خود اقدام کنند.