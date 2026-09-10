به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، سلیمانی با اعلام این خبر گفت: ثبت‌نام دوره‌های کاردانی از ۱۷ تا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ و ثبت نام دوره‌های کارشناسی ناپیوسته از ۱۸ تا ۲۵ شهریورماه انجام می شود.

وی با اشاره به رویکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه آموزش‌های مهارتی افزود: این دانشگاه با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآفرین و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و بازار کار فعالیت می‌کند و تلاش دارد با ارائه رشته‌های کاربردی، زمینه ارتقای مهارت و توانمندی جوانان را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی کردستان یادآور شد: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های اعلام‌شده، دفترچه راهنمای پذیرش را مطالعه کرده و پس از آگاهی از شرایط و ضوابط، نسبت به ثبت‌نام در رشته‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.