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مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از افزایش ظرفیت تأمین زمین، تسریع در پرداخت تسهیلات و تمرکز بر فراهم شدن همزمان خدمات زیربنایی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در نشست شورای مسکن استان، بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پیشروی نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
امیر قادری گفت: تأمین آب، برق و گاز همزمان با آمادهسازی سایتهای مسکن، از اولویتهای اصلی استان است.
وی افزود: سیاست وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای مسکونی همراه با زیرساختها و خدمات مورد نیاز متقاضیان است.
قادری از افزایش سقف تسهیلات متمم انفرادی به ۸۵۰ میلیون تومان برای طرحهایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، خبر داد.
وی خواستار تسریع بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان، بهویژه گروههای ساخت شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: با الحاق ۲۰۰ هکتار به محدوده سنندج، ظرفیت جدیدی برای تأمین زمین در این شهر ایجاد شده است.
به گفته قادری، مقدمات تأمین ۵۰ هکتار زمین در دوشان نیز فراهم شده و در کامیاران ۷۵۰ متقاضی ساماندهی شدهاند.
وی همچنین از شتاب گرفتن روند تأمین زمین در بانه طی دو تا سه ماه اخیر خبر داد.
قادری واگذاری زمین در قالب گروههای ساخت را رویکرد اصلی استان دانست و بر تسریع صدور اسناد مالکیت و بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای تأمین مالی زیرساختها تأکید کرد.