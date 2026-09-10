مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان:مرمت ۲۸ بنای تاریخی آسیب‌دیده از جنگ در اصفهان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: ۲۸ بنای تاریخی و اداری در جنگ رمضان تحت تأثیر اصابت، ترکش و لرزش‌های ناشی از حملات قرار گرفتند و آسیب‌هایی به آنها وارد شد.

امیر کرم زاده با اشاره به در جریان بودن روند مرمت بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده، افزود: مرمت این بنا‌ها با جدیت و تمام توان در دستور کار قرارگرفته و اقدامات اجرا شده در بنا‌های شاخص استان به همت مسئولان، وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری اصفهان در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: دولت‌خانه صفوی، تالار اشرف، چهلستون، مجموعه مسجد امام در میدان نقش‌جهان و دیگر بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده در برنامه مرمت قرارگرفته‌اند و روند بازسازی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

همچنین مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان از آغاز عملیات مرمت کاشی‌های بدنه صحن مسجد امام و اجرای هم‌زمان استحکام بخشی «ازاره‌های» این قسمت از بنا خبر داد و گفت: برچیدن بخشی از کاشی‌های آسیب‌دیده آغاز شده و برای بخش‌هایی از مسجد که سطح زیادی کاشی‌کاری دارند، اولویت‌بندی مرمت شده است.

جواد رحمتی عملیات مرمت را شامل مستندنگاری و شماره‌گذاری کاشی‌ها، جداسازی کاشی‌های سست، پاکسازی و نصب مجدد کاشی‌های هفت‌رنگ دانست و افزود: مرحله نخست مرمت کاشی‌های مسجد تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه مرمت کاشی‌های بدنه به همراه با مرمت سنگ‌های ازاره اجرا می‌شود، ادامه داد: این دو عملیات باید همزمان باشد؛ چرا که بیشترین آسیبی که بدنه‌های کاشی دیده‌اند در مرز بین سنگ‌های ازاره و روی سر همین سنگ‌هاست.

جواد رحمتی گفت:برای مرمت ۲۸ اثر تاریخی آسیب‌دیده اصفهان در مرحله نخست، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و مرمت مسجد امام نیز از این اعتبار بهره‌مند می‌شود.

سراسر مسجد تاریخی امام اصفهان از کاشی‌های هفت رنگی که مایه‌های بالایی آن آبی و مایه‌های زیرین آن طلایی هستند بر روی مرمر‌هایی سفید پوشیده شده‌اند، دو قالبی که در دو طرف داخلی این مسجد تاریخی قرار دارند، طرح سجاده‌ای داشته که نماز گزار بر آن نماز می‌خواند.

یکی از عناصر جالب توجه این بنا که گاه بر اثر رنگ آبی حالتی دیگر به خود پیدا می‌کند، برخلاف معماری شاهنشاهی کاخ، برتری دینی بر دنیوی و برتری و تسلط دین بر زندگی شهری را نشان می‌دهد.

مسجد امام در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۰۷ به عنوان یکی از آثار ملی و شاهکار‌های جاویدان از معماری، کاشی کاری و نجّاری در قرن یازدهم هجری به ثبت رسیده است و همراه با میدان نقش جهان در لیست سازمان جهانی یونسکو قرار دارند.

صبح یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ در اثر لرزش ناشی از پرتابه‌های دشمن آمریکایی و صهیونی به اصفهان، تعدادی از کاشی‌های مسجد ۴۰۰ ساله صفوی امام در میدان تاریخی امام (ره) فرو ریخت و به این اثر تاریخی و فرهنگی آسیب وارد شد، این آسیب‌ها شامل ریزش و سست‌شدن کاشی‌ها، پوسته‌شدن لعاب، ترک و خردشدگی در دو ضلع مسجد بوده است.