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مراسم بدرقه و اعزام تیمهای دختران و پسران زیر ۱۹ سال هیأت والیبال استان قم، با حضور مسئولان هیأت، مربیان، بازیکنان و خانوادههای آنان در سالن پیامبر اعظم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیمهای دختران و پسران قم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۹ سال آماده میکنند؛ رقابتهایی که از ۱۹ تا ۲۴ شهریورماه در پنج منطقه کشور برگزار خواهد شد.
استان قم در منطقه یک این مسابقات با تیمهای تهران، توابع تهران، البرز، زنجان، گیلان و قزوین همگروه است. مسابقات این مرحله بهصورت دورهای برگزار میشود و در پایان، دو تیم برتر هر منطقه جواز حضور در مرحله بعدی رقابتها را به دست خواهند آورد.
تیمهای دختران و پسران هیأت والیبال استان قم با هدف کسب نتایج مطلوب، راهی این رقابتهای کشوری خواهند شد.