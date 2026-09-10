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آیین «محفل ستارهها» در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور کارکنان قرارگاه منطقهای کربلا و ردههای نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان، در یادمان سرلشکر شهید حاج علی هاشمی اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تأکید بر پیوند حماسه و دفاع از ناموس و ولایت، از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر استکبار تا خونخواهی امام شهید و شهدای راه وطن سخن گفت و مقاومت در برابر دشمن خارجی و اخلاق مداری را از ویژگیهای بارز رزمندگان سپاه اسلام برشمرد.
آیتالله امیررضا هدایی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم، به تبیین راههای معنوی ارتباط با امام زمان (عج) پرداخت و با اشاره به چهار محور اساسی، اظهار داشت که نخستین گام در این مسیر، توجه به گناهان زبان است که آفت بزرگ رابطه با حضرت به شمار میرود. وی یاد کردن امام زمان (عج) و توجه ویژه به آن حضرت را دومین اصل برشمرد و تأکید کرد که مؤمنان باید توجه به امام را در هر روز و هر شب سرلوحه کار خود قرار دهند.
نماینده خبرگان رهبری در تشریح چهارمین فراز سخنانش خاطرنشان کرد: نزدیک کردن خود به دستگاه امام عصر (عج) از طریق عمل به تکالیف و تبعیت از ولایت، مسیر قرب الهی را هموار میسازد.
وی در فراز دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان اسلام را چنین توصیف کرد: «رزمندگان اسلام در میانه میدان، تازیانه عذاب را بر سر دشمن دژخیم و خونآشام بشریت یعنی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب فرود آوردند و در عین حال، در میدان جهاد با نفس و رعایت اخلاق، الگوی جامعه اسلامی هستند.»
نماینده خبرگان رهبری همچنین با تأکید بر پیوند حماسه و دفاع از ناموس و ولایت، از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر استکبار تا خونخواهی امام شهید و شهدای راه وطن سخن گفت و مقاومت در برابر دشمن خارجی و اخلاقمداری را از ویژگیهای بارز رزمندگان سپاه اسلام برشمرد.
آیین «محفل ستارهها» در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با هدف تجدید میثاق با آرمانهای قائد شهید امت و شهدای گرانقدر راه حق و عدالت، با حضور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا، کارکنان این قرارگاه و ردههای نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان، در یادمان سرلشکر شهید حاج علی هاشمی اهواز برگزار شد.
این مراسم معنوی با زیارت مزار شریف سرلشکر شهید حاج علی هاشمی و دیگر شهدای والامقام، اجرای برنامه توسط کربلایی سید حسین موسوی، قرائت زیارت عاشورای حسینی توسط حجتالاسلام مصطفی خلیلی مقدم و اجرای قطعه هنری هیهات به خوانندگی حامد شفیعی به پایان رسید.