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معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران از تشکیل شورای پیشرفت در ۷۶ محله از مناطق ۲۰گانه تهران خبر داد و گفت: هدف این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و دستگاههای اجرایی، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت همه اقشار برای شناسایی و حل مسائل محلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز کریمی در نشست برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور که با حضور بشیری معاون امور عمرانی و دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرماندار، مدیران مناطق هفت گانه فرمانداری و نمایندگان شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: پس از تشکیل شبکه مدیریت محلهمحور در سطح استان و تأکید بر توجه ویژه به تهران، برنامهریزی برای ایجاد ساختار اجرایی و کمیتههای تخصصی در سطح شهرستان انجام شد و با هماهنگی معاون استاندار و فرماندار تهران، مسئولیت کمیتهها به مدیرانی با جایگاه و توانمندی لازم واگذار شد.
وی گفت : تهران در مجموع ۳۱۰ محله در مناطق ۲۰گانه دارد که در مرحله نخست، شورای پیشرفت در ۷۶ محله تشکیل شده و احکام مربوط به آنها صادر شده است.
۱۸۷ محله تهران محلات کم برخوردار هستند
وی افزود: همچنین ۱۸۷ محله در زمره محلات کم برخوردار قرار دارند که توجه ویژه به آنها از اولویتهای این برنامه است و پس از اجرای مرحله نخست، پوشش سایر محلات نیز باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
کریمی درباره ساختار شبکه مدیریت محلهمحور گفت: شورای راهبری به ریاست فرماندار تهران و با حضور دبیر، نمایندگان سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی و دو نماینده از سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده و شش کمیته تخصصی نیز ذیل این شورا فعالیت میکنند. این ساختار باید در سطح مناطق نیز فعال شود تا مسائل محلات به صورت منسجم جمعبندی و برای پیگیری به مراجع تخصصی شهرستان منتقل شود.
وی ادامه داد: مدیران مناطق فرمانداری در این ساختار نقش حلقه واسط میان محلات و فرمانداری را بر عهده دارند و مسائل و مصوبات مطرح شده در کمیتههای تخصصی را جمعبندی کرده و پس از بررسی، به کمیته مربوط در سطح شهرستان منتقل میکنند تا مسیر پیگیری هر موضوع مشخص و قابل رصد باشد.
شورای پیشرفت محلات نباید به حضور چند فرد محدود شود
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر اینکه شورای پیشرفت محلات نباید به حضور چند فرد محدود شود، اظهار کرد: شش کمیته تخصصی در حوزههایی از جمله عمرانی، اجتماعی، امنیتی و آموزشی پیشبینی شده است تا مردم، دستگاههای اجرایی و افراد متخصص بتوانند مسائل محله را در چارچوبی مشخص مطرح و درباره راهکارهای آن گفتوگو و تصمیمگیری کنند.
کریمی افزود: برای نمونه، در کمیته عمرانی میتوان از ظرفیت شهردار ناحیه، نمایندگان دستگاههای دولتی، استادان دانشگاه، کسبه، سازمانهای مردم نهاد و سایر افراد دغدغهمند استفاده کرد. در حوزههای اجتماعی، امنیتی و آموزشی نیز باید از ظرفیت افرادی بهره گرفت که ارتباط مستقیم و شناخت واقعی از مسائل آن حوزه در محله دارند.
کارکردهای اصلی شبکه محلهمحور، شنیدن مسائل از نگاه مردم
وی تصریح کرد: حتی اگر موضوعی از نگاه یک دستگاه، مسئله امنیتی تلقی نشود، اما مردم آن را یک دغدغه اجتماعی یا امنیتی بدانند، باید امکان طرح موضوع و گفتوگو درباره آن وجود داشته باشد؛ چراکه یکی از کارکردهای اصلی شبکه محلهمحور، شنیدن مسائل از نگاه مردم و ایجاد مسیر مشخص برای پیگیری آنهاست.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران تأکید کرد: اعضای شوراهای پیشرفت باید متناسب با ظرفیتهای واقعی هر محله انتخاب شوند و اولیا و مربیان، کسبه، فعالان اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهیان، هنرمندان، نمایندگان مردم و سایر افراد مؤثر میتوانند متناسب با موضوع در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در کنار حفظ استقلال شبکه محلهمحور
کریمی گفت: ممکن است فردی دیدگاه متفاوتی نسبت به ساختارهای رسمی داشته باشد، اما دغدغه حل یک مسئله فرهنگی، اجتماعی یا عمرانی در محله خود را داشته باشد؛ چنین فردی نیز باید امکان مشارکت در این فرآیند را داشته باشد. هدف این طرح فعالیت سیاسی در محلات نیست، بلکه تقویت گفتوگو، مشارکت و انسجام اجتماعی و ایجاد این احساس است که همه افراد در حل مسائل محل زندگی خود سهم و نقش دارند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در کنار حفظ استقلال شبکه محلهمحور تأکید کرد و افزود: شهرداری ظرفیت مناسبی برای اجرای امور میدانی در محلات دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود، اما شبکه مدیریت محلهمحور نباید تحت کنترل یا وابسته به یک مجموعه یا جریان خاص قرار گیرد.
کریمی با اشاره به ظرفیت مدارس نیز اظهار کرد: در کنار مساجد و سایر ظرفیتهای محلی، مدیران مدارس، شهرداران نواحی و سازمانهای مردم نهاد میتوانند در شناسایی مسائل، ایجاد ارتباط با مردم و پیگیری امور محلات نقش مؤثری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این ساختار موجب میشود هر مسئله مسیر مشخصی برای پیگیری داشته باشد؛ به گونهای که موضوعات عمرانی از مسیر کمیته عمرانی، مسائل اجتماعی و آسیبهای اجتماعی از طریق کمیته مربوط و موضوعات آموزشی و امنیتی نیز از مسیر تخصصی خود دنبال شوند و مدیران مناطق بر روند انتقال و پیگیری آنها نظارت داشته باشند.
ضرورت طراحی سازوکاری متناسب با شرایط پایتخت
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به ضرورت طراحی سازوکاری متناسب با شرایط پایتخت گفت: مدیریت محلهمحور در شهرستانهای کوچکتر به دلیل گستردگی کمتر، سادهتر است، اما تهران با تعداد زیاد مناطق و محلات، به یک ساختار دقیق و چندلایه نیاز دارد تا مسائل محلات به صورت منظم جمعبندی، اولویتبندی و به دستگاههای مربوط منتقل شود.
کریمی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری آیین رونمایی از شوراهای پیشرفت محلات خبر داد و گفت: در این مراسم، به صورت نمادین احکام تعدادی از اعضای شوراهای پیشرفت اعطا خواهد شد و در کنار آن، پنلی تخصصی با حضور مدیران شش کمیته برگزار میشود تا عملکرد دستگاهها در حوزه مدیریت محلهمحور تشریح شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران افزود: با شکلگیری ساختار اولیه، زمینه برای توسعه شبکه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، مدارس، سازمانهای مردم نهاد و سایر مجموعههای محلی فراهم شده است و پس از اجرای مرحله نخست در ۷۶ محله، میتوان مراحل بعدی را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
کریمی در پایان گفت: هدف نهایی این طرح، ایجاد یک شبکه واقعی برای گفتوگو، شناسایی مسائل، تصمیمگیری و پیگیری مصوبات در محلات است؛ شبکهای که ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی را تقویت کند، ظرفیتهای محلی را به میدان بیاورد و در نهایت به حل مسائل واقعی محلات و تقویت انسجام اجتماعی در تهران منجر شود.