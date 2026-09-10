دادستان سبزوار با صدور دستوری از ورود این نهاد به ماجرای تخریب بنای تاریخی سبزوار موسوم به «پادگان روس‌ها» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنا بر دستور دادستان، ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تخریب توقیف شد.

دادستانی سبزوار اعلام کرده است، همزمان با توقف عملیات، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است و همه آمران و عاملان دخیل در این اقدام احضار شده و تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این دستور، دستگاه قضایی بررسی ابعاد ماجرا، نحوه انجام عملیات و مسئولیت اشخاص دخیل در تخریب را در دستور کار قرار داده است و رسیدگی به پرونده با جدیت ادامه دارد.

معماری بنای موسوم به پادگان روس‌ها متعلق به دوره پهلوی اول بود و در زمان اشغال ایران توسط روس ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شد و به همین دلیل به آن پادگان روس‌ها می‌گویند.

بخشی از این بنا صبح امروز توسط یک لودر تخریب شد که پس از ممانعت میراث فرهنگی از ادامه تخریب، راننده آن متواری شد.