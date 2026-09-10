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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تصویب برنامه هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در وزارت جهاد کشاورزی و ورود این برنامه به مرحله اجرا خبر داد.
غلام رضا گل محمدی در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تصویب این برنامه در ستاد هوشمندسازی و هوش مصنوعی کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه هوشمندسازی، هوش مصنوعی و استفاده از تصاویر ماهوارهای با دقت یک متر، اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده است.
وی افزود: امسال پایش ماهوارهای محصول پیاز انجام شده و تا پایان برنامه، محصولات اساسی شامل گندم، جو، ذرت، کلزا، برنج و سیبزمینی نیز با استفاده از این فناوری پایش خواهند شد.
رئیس سازمان تات همچنین از آغاز اجرای نخستین قرارداد انتقال فناوری کشاورزی هوشمند به بخش خصوصی در سطح هزار و ۲۰۰ هکتار خبر داد و گفت: برای دومین سال، الگوی کشت هوشمند نیز ابلاغ شده و نظارت بر اجرای آن به صورت هوشمند انجام میشود.