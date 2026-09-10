امروز در مراسمی، از ۳۶ بهورز نمونه گیلان با حضور استاندار، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، در رشت تقدیر شد.

تجلیل از 36 بهورز نمونه گیلان تجلیل از 36 بهورز نمونه گیلان تجلیل از 36 بهورز نمونه گیلان تجلیل از 36 بهورز نمونه گیلان تجلیل از 36 بهورز نمونه گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت «روز بهورز» از ۳۶ بهورز نمونه گیلان در مراسمی در رشت تجلیل شد.

استاندار گیلان در این مراسم، با اشاره به اهمیت کار بهورزان در افزایش سهم کیفی بهداشت در جامعه به خصوص در روستاها، گفت: بهورزان برای بهبودی حال بیماران و مردم تلاش می‌کنند و این چیزیست که جامعه ما و جهان به آن نیاز دارد.

هادی حق شناس افزود: با وجود همه مشکلات اقتصادی، ایرانیان در همه حال و با تمام توان تلاش می‌کنند تا وظایف شغلی خود را به خوبی انجام دهند و بهورزان هم از این قاعده مستثنی نیستند.

هادی حق شناس افزود: با توجه به ظرفیت‌های گیلان، باید گردشگری سلامت در استان گسترش یابد.

محمد تقی آشوبی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم گفت: گیلان هزار و ۳۶۰ بهورز دارد و ۷۰ بهورز هم در حال آموزش هستند، اما این آمار برای جمعیت گیلان کافی نیست و نیاز به ۵۳۶ بهورز دیگر داریم تا شرایط بهداشت استان به سطح مطلوب تری برسد.

رحمت زاده نماینده مردم صومعه سرا و بندرانزلی هم که از سخنرانان این مراسم بود، گفت: برای رهاشدن از هزینه‌های درمان در آینده باید به بهداشت پایه و به خصوص وظایف بهورزان توجه ویژه‌ای شود تا به وضعیت مطلوبی در بخش بهداشت برسیم.

مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم با تکریم زحمات بهورزان، گفت: معیشت بهورزان و کادر بهداشت و درمان باید در اولویت کار ما مسئولان قرار گیرد.

محمدرضا احمدی سنگری دیگر نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: این روز‌ها در هر شغلی که انجام وظیفه می‌کنیم سربازان کشوریم و باید در سنگر خود از این مرز و بوم به بهترین شکل دفاع کنیم و بهورزان هم سربازان خط مقدم بهداشت و درمان هستند.