به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت و سرمایه‌های ملی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور گچساران به بهبهان، به یک دستگاه تریلر سوخت رسان حاوی سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ عباس نوشادی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیترگازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع، کشف و ضبط نمودند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوشادی از مردم خواست؛ تا در صورت اطلاع از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.