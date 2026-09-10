بازدید آیت الله جنتی از پژوهشکده شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از تازهترین فعالیتها و دستاوردهای علمی این مجموعه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از تازهترین فعالیتها و دستاوردهای علمی این مجموعه بازدید کرد.
ایشان در گفتوگو با پژوهشگران جوان پژوهشکده با بیان نکات راهگشا و سخنان دلگرمکننده بر اهمیت و ضرورت تداوم فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان تأکید کرد.