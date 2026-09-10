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۱۵ ترانسفورماتور با هزینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان در محلههای دارای افت ولتاژ در جهرم نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم گفت: ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور جدید با ظرفیت بالا در محلههای دارای افت ولتاژ با هزینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان در این شهرستان نصب شده است.
محمد اکوان افزود: با نصب این ترانسفورماتورها، مشکل افت ولتاژ مشترکان در مناطق هدف برطرف و کیفیت و پایداری تأمین برق بهبود یافته است.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.