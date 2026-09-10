به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم گفت: ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور جدید با ظرفیت بالا در محله‌های دارای افت ولتاژ با هزینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان در این شهرستان نصب شده است.

محمد اکوان افزود: با نصب این ترانسفورماتور‌ها، مشکل افت ولتاژ مشترکان در مناطق هدف برطرف و کیفیت و پایداری تأمین برق بهبود یافته است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.