پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۸۵ تجهیز حساس در آزمایشگاه مرکزی اندازه گیری کیفیت آب استان خوزستان با موفقیت کالیبره (واسنجی) شده است و ۶۲ تجهیز آزمایشگاهی دیگر نیز در شهرهای شوش، شوشتر، آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان و امیدیه تحت عملیات تخصصی کالیبراسیون قرار گرفتهاند. تا از دقت اندازهگیریها و انطباق کامل نتایج با استانداردها اطمینان حاصل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای طرح گسترده و بیسابقه کالیبراسیون خارجی تجهیزات آزمایشگاهی در سطح استان خبر داد و این اقدام را گامی کلیدی در جهت تضمین سلامت آب شرب و ارتقا دقت نتایج آزمایشهای میکروبی و شیمیایی دانست.
افشین حاتمی با تاکید بر اهمیت تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان ستون فقرات کیفیتسنجی اظهار کرد: فرایند کالیبراسیون تجهیزات حساس در تمامی آزمایشگاههای تابعه آغاز شده و هدف از این اقدام حصول اطمینان از دقت اندازهگیریها و انطباق کامل نتایج با استانداردهای ملی و بینالمللی است تا سلامت عمومی شهروندان با تکیه بر دادههای دقیق پایش شود.
وی با اشاره به چالشهای اقلیمی منطقه افزود: شرایط خاص آبوهوایی استان از جمله گرمای شدید و نوسانات رطوبتی، فشار مضاعفی بر عملکرد قطعات حساس و سنسورهای آزمایشگاهی وارد میکند.
مدیرعامل آبفا خوزستان ادامه داد: این عوامل جوی در درازمدت میتواند باعث انحراف در نتایج آزمایشها شود لذا این عملیات پیشگیرانه برای شناسایی و اصلاح فرسایشهای ناشی از شرایط اقلیمی در دستور کار قرار گرفته است.
حاتمی خاطرنشان کرد: اجرای متمرکز و سراسری این عملیات کالیبراسیون خارجی علاوه بر اصلاح انحرافات احتمالی، شبکه آزمایشگاهی استان را برای نخستینبار به استانداردهای جهانی (ISO/IEC ۱۷۰۲۵) نزدیک کرده و باعث ایجاد یک استاندارد واحد و یکپارچه در تمامی شهرهای تابعه استان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با استناد به گزارشهای واحد کنترل کیفی، از روند اجرای این طرح که از ابتدای سال جاری توسط یک شرکت معتبر استانی آغاز شده است خبر داد و گفت: این فرایند تمامی واحدهای تخصصی از جمله آزمایشگاههای میکروبی، شیمیایی و فاضلاب در ستاد شرکت و همچنین آزمایشگاههای شهرهای مختلف را در بر میگیرد.
وی اظهار کرد: تاکنون ۸۵ تجهیز حساس در آزمایشگاه مرکزی ستاد با موفقیت کالیبره شدهاند همچنین ۶۲ تجهیز آزمایشگاهی دیگر نیز در شهرهای شوش، شوشتر، آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان و امیدیه تحت عملیات تخصصی کالیبراسیون قرار گرفتهاند.
حاتمی با تاکید بر استمرار این روند تصریح کرد: این اقدام یک عملیات مقطعی نبوده بلکه با هدف حفظ اندازهشناسی و تضمین عملکرد دقیق تمامی دستگاهها، در تمام نقاط استان بدون وقفه ادامه خواهد یافت تا بالاترین سطح کیفی در خدمترسانی به مردم خوزستان محقق شود.
آبرسانی به شهرها و بیش از سه هزار روستای خوزستان از مهمترین وظایف شرکت آب و فاضلاب استان به شمار میرود و در چند سال اخیر طرحهای مهمی در این راستا به بهره برداری رسیده است.
کالیبراسیون یا واسنجی فرآیندی است که در آن عملکرد یک ابزار اندازهگیری با یک مرجع استاندارد معتبر مقایسه میشود تا میزان خطای آن مشخص شود. این فرآیند نشان میدهد که تا چه حد میتوان به نتایج اندازهگیری یک دستگاه اعتماد کرد و آیا ابزار مورد نظر در محدوده دقت مجاز خود عمل میکند یا خیر.