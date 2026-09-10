پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی ایران تنها با وجود زیرساختهای مجهز حملونقل به یک مزیت اقتصادی واقعی تبدیل میشود، از بهرهبرداری از طرحهای جدید آزادراهی و راهداری در استان سمنان خبر داد و این اقدامات را نماد ایستادگی و پیشرفت ملت در عبور از چالشها دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز در آیین بهرهبرداری از ۹ کیلومتر از آزادراه «حرم تا حرم» به ارزش ۷.۵ هزار میلیارد تومان و ۲۲.۵ کیلومتر طرح راه اصلی استان سمنان به ارزش یک هزار میلیارد تومان، بر اهمیت حیاتی تقویت زیرساختها در افزایش تابآوری ملی تأکید کرد.
کاهش چشمگیر مصرف سوخت و اثرات زیستمحیطی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قطعه ۹ کیلومتری افتتاح شده از آزادراه حرم تا حرم، بخشی از راهگذر حیاتی شرق به غرب کشور محسوب میشود، افزود: تکمیل این مسیر نه تنها موجب تسهیل حملونقل و کاهش زمان و هزینههای سفر میشود، بلکه با نگاهی زیستمحیطی، سالانه منجر به صرفهجویی خیرهکننده ۶۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۶۰ میلیون لیتر گازوئیل خواهد شد.
توسعه محورهای راهبردی در استان سمنان
صادق در ادامه به جزئیات طرح های راه اصلی استان سمنان پرداخت و اظهار داشت: ۲۲.۵ کیلومتر طرح راه اصلی شامل ۹ کیلومتر در محور سمنان-فیروزکوه و ۱۴.۵ کیلومتر در محور شاهرود-طرود امروز به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین با اشاره به افتتاح ۴۵ کیلومتر از محور گرمسار-سمنان در سال جاری، ابراز امیدواری کرد که با عزم مجریان، بخشهای باقیمانده این طرح نیز بهزودی تکمیل شود.
ایران به بنبست نمیرسد؛ حرکت به سوی راهگذرهای جهانی
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ایران هرگز به بنبست نخواهد رسید، تصریح کرد: تکمیل راهگذرهای حملونقلی و رفع گلوگاههای شبکه، کشور را به مسیری قابل اتکا برای جابهجایی کالا و مسافر در منطقه تبدیل میکند.
وی در پایان، زیرساختهای حملونقل را عامل کلیدی تابآوری در شرایط دشوار دانست و از تلاشهای دستاندرکاران این طرح ها برای خدمت به مردم و ارتقای عزت و سربلندی کشور قدردانی کرد.