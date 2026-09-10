آیین اختتامیه یازدهمین همایش خیمه‌های خادمی ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان برگزار و از ۱۸۰ موکب‌دار و خادم اربعین تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در این مراسم خدمت به زائران امام حسین (ع) را توفیقی بزرگ دانست و بر اخلاص، ایثار و ترجیح دیگران بر خود در مسیر خدمت تأکید کرد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با اشاره به فضیلت زیارت امام حسین (ع) و خدمت به زائران گفت: خادمان باید قدر این توفیق الهی را بدانند و اجازه ندهند هوا‌های نفسانی و عنوان و جایگاه، خلوص این خدمت را تحت تأثیر قرار دهد.

او همچنین با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های اربعین، انسجام و همدلی را عامل موفقیت این حرکت مردمی دانست و بر تداوم حضور مواکب در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس ستاد مردمی اربعین حسینی استان همدان هم گفت: امسال ۱۸۰ موکب در مسیر زائران اربعین به ارائه خدمات پرداختند و حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در رفت و برگشت از استان همدان تردد داشتند.

سیدرضا موسوی افزود: خادمان در بخش‌های پذیرایی، اسکان، خدمات خودرویی و امنیتی شبانه‌روزی پای کار بودند و در ایام اربعین هیچ تصادف منجر به فوتی در مسیر‌های مربوط به زائران ثبت نشد.

او با بیان اینکه خدمت به زائران، خود بخشی از پیاده‌روی اربعین است، تصریح کرد: کسانی که در همدان به زائران خدمت کردند، جامانده اربعین نیستند؛ بلکه خادم و نوکر زائران امام حسین (ع) هستند.