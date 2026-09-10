به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین مرکز جامع خدمات سلامت آموزشی شهید بزاز با رویکرد جامعه‌نگر در شهرستان بابل به بهره‌برداری رسید.

دکتر جهانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: این مرکز با هدف پیوند آموزش پزشکی با خدمات بهداشت عمومی و آشنایی دانشجویان با نیاز‌های واقعی جامعه راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این مرکز در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع و در دو طبقه با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده و فضا‌های آن مطابق استاندارد‌های آموزشی و درمانی طراحی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان، زمینه حضور دانشجویان و اساتید و آموزش عملی در محیط واقعی خدمات سلامت را فراهم می‌کند.

دکتر جهانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بابل در حال حاضر ۴۱ مرکز جامع سلامت را مدیریت می‌کند که ۲۸ مرکز در مناطق روستایی قرار دارند.

وی همچنین از فعالیت ۱۷۵ خانه بهداشت در شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۴ خانه بهداشت جدید نیز در حال انجام است و با تکمیل این طرح‌ها، شمار خانه‌های بهداشت شهرستان به ۱۷۹ واحد خواهد رسید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و گسترش آموزش مبتنی بر جامعه را از برنامه‌های دانشگاه در حوزه سلامت عنوان کرد.