هشدار دادستان زرندیه درباره ایمنی جاده مامونیه ـ آزادراه تهران ساوه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه با ورود به وضعیت نامناسب و مخاطرهآمیز جاده دسترسی مامونیه به آزادراه تهران ـ ساوه، دستور رفع فوری نواقص ایمنی این محور را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
پوریا محبی در جریان بازدید میدانی از جاده دسترسی شهر مامونیه به آزادراه تهران ـ ساوه، وضعیت ایمنی این محور را نگرانکننده دانست و بر ضرورت رفع فوری نواقص موجود تأکید کرد.
وی با اشاره به تأخیر طولانی در تکمیل و بهرهبرداری از این مسیر، گفت: حفظ جان و سلامت شهروندان از مصادیق روشن حقوق عامه است و دستگاههای متولی نمیتوانند در برابر مخاطرات موجود منفعل باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث و خسارتهای جانی و مالی، اظهار کرد: «ادامه بهرهبرداری از این مسیر با وضعیت فعلی، بدون رفع نواقص و تأمین الزامات ایمنی، به هیچ وجه قابل پذیرش و منطبق با موازین قانونی نیست. جان مردم قابل اغماض و تعلل نیست.»
در این بازدید که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، فرماندار شهرستان زرندیه، رئیس پلیس راه و جمعی از عوامل اجرایی پروژه انجام شد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، موانع موجود و نواقص ایمنی مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
محبی با تذکر جدی به مسئولان و مجریان پروژه، بر رفع نواقص ایمنی اعلامشده و انجام اقدامات لازم برای آمادهسازی مسیر و تأمین شرایط ایمن تردد تأکید کرد.
وی هشدار داد در صورت استمرار وضعیت موجود و وقوع حادثه، مسئولیت قانونی دستگاهها و اشخاصی که با وجود اطلاع از شرایط خطرناک، در انجام تکالیف قانونی خود قصور یا تأخیر داشتهاند، بدون اغماض مورد بررسی قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان زرندیه همچنین با تقدیر از اقدامات انجامشده، تأکید کرد اجرای پروژه زمانی ارزشمند است که نتیجه آن تأمین ایمنی، تسهیل تردد و صیانت از جان و مال مردم باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با تشریح آخرین وضعیت پروژه، از تأمین بخشی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز خبر داد و اعلام کرد این اقدام زمینه تسریع در تکمیل عملیات باقیمانده و تحویل پروژه را فراهم خواهد کرد.