سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت: با تمرکز بالا و بازی به بازی پیش می‌رویم تا هم سهمیه جام جهانی را کسب کنیم و هم از قهرمانی آسیا دفاع کنیم.

نادری: سهمیه جهانی و قهرمانی آسیا، اهداف ما در فوتبال ساحلی است

نادری: سهمیه جهانی و قهرمانی آسیا، اهداف ما در فوتبال ساحلی است

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، پس از مشخص شدن گروه‌بندی جام ملت‌های آسیا، اظهار داشت: قرعه نسبتاً خوبی نصیب ما شد، اما همه بازی‌ها اهمیت زیادی دارند و باید با تمرکز بالا در مسابقات حاضر شویم.

وی افزود: این رقابت‌ها انتخابی جام جهانی نیز محسوب می‌شود و هدف ما این است که با برنامه‌ریزی و تمرکز لازم، بازی به بازی پیش برویم و در هر مسابقه بهترین عملکردمان را ارائه کنیم.

نادری گفت: امیدوارم بتوانیم در کنار کسب سهمیه جام جهانی، از عنوان قهرمانی خود در آسیا نیز دفاع کنیم و بار دیگر برای فوتبال ساحلی ایران افتخارآفرینی کنیم.

شاگردان علی نادری در مرحله گروهی با تیم‌های لبنان، ویتنام و افغانستان در گروه B همگروه شدند.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ از اواخر آبان به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.