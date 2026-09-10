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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ان. پی. تی از حق توسعه برنامههای صلح آمیز هستهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد حیدر امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلامآباد درباره قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و ۳ کشور اروپایی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: پاکستان معتقد است که ایران به عنوان امضا کننده پیمان ان. پی. تی از حق توسعه برنامههای صلح آمیز هستهای برخوردار است.
وی در ادامه گفت: درباره اقدام ۴ کشور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار نظر دیگری نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر ارسال پیام اسلامآباد به تهران درباره تحولات یمن گفت: این گزارش صحت ندارد.
وی گفت: پیمان مشترک دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه ماهیت دفاعی دارد و تصمیمی برای الحاق عضو جدیدی در آن گرفته نشده است.
حیدر افزود: پاکستان خواهان ثبات و امنیت در یمن است و از همه ابتکارات بین المللی در این باره حمایت و همزمان از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان نیز حمایت میکند.
وی افزود: پاکستان از همه تلاشها پیرامون یمن و فراتر از آن در منطقه حمایت میکند.