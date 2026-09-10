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مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از بهرهبرداری ۳۱.۵ کیلومتر طرح آزادراهی در استان سمنان خبر داد و تأکید کرد: قطعه ۹ کیلومتری آزادراه «حرم تا حرم» با تلاشی جهادی، دو ماه زودتر از موعد مقرر آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرح های راهداری و آزادراهی استان سمنان، با اعلام خبر افتتاح ۳۱.۵ کیلومتر مسیر آزادراهی در این استان، اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای این افتتاحیه، ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم است که با برنامهریزی فشرده، در حالی که پیشبینی میشد ششماه زمان ببرد، با همت متخصصان و پیمانکاران دو ماه زودتر به مرحله بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به حجم سرمایهگذاری صورتگرفته در این پروژهها گفت: علاوه بر ۹ کیلومتر مذکور، در مجموع ۲۲.۵ کیلومتر طرح آزادراهی دیگر نیز با ارزش کلی ۸.۵ هزار میلیارد تومان (همت) افتتاح و زیر بار ترافیک میرود که گامی مؤثر در افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر در این محور است.
وی در ادامه با تبیین اهمیت استراتژیک آزادراه حرم تا حرم، آن را یکی از ستونهای اصلی گذرگاه آسیایی خواند و افزود: این مسیر بینالمللی که از ۱۳ کشور عبور میکند، از مرزهای دوغارون، سرخس و لطفآباد وارد ایران شده و با عبور از استانهای خراسان رضوی و سمنان، به پایتخت کشور متصل میشود.
بازوند در پایان با تأکید بر سیاستهای وزارت راه و شهرسازی برای توسعه گذرگاه های ترانزیتی خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی همواره بر اهمیت آزادراه حرم تا حرم بهعنوان یکی از کریدورهای بینالمللی و حیاتی کشور تأکید ویژهای دارد و تکمیل آن با هدف تقویت ترانزیت ملی و بینالمللی در اولویت برنامههای شرکت ساخت قرار دارد.