به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آباده گفت: جشن زکات که با مشارکت ایل بزرگ خمسه در این شهرستان برگزار شد علاوه بر ترویج فرهنگ انفاق و زکات، ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی و اجتماعی عشایر این شهرستان را به مخاطبان معرفی کرد.

مرتضی موصلی از ثبت ۱۰۲ میلیارد تومان زکات در پنج ماهه نخست امسال در فارس افزود: از این میزان ۳۵ میلیارد تومان مربوط به زکات دام بوده که ۸۳ درصد آن را جامعه عشایری پرداخت کرده است.

وی بیان کرد: پارسال در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در فارس جمع‌آوری شد که ۴۰ میلیارد تومان آن از محل زکات دام بوده و عشایر ۸۰ درصد این رقم را پرداخت کردند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.