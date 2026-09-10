به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد رئیس آموزش و پرورش شهرستان لنده گفت: رنگ‌آمیزی، تعمیر و تجهیز، بهسازی فضا‌های آموزشی و ساماندهی محیط مدارس از جمله اقدامات انجام‌شده در این طرح است.

سید حجت‌اله تقوی‌نژاد افزود: نوسازی مدارس شهرستان با همکاری گروه‌های جهادی، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت لنده، قرارگاه شهید عجمیان، معلمین جهادگر، بخشداری ها، دهیاری‌ها و گروه جهادی رویش طیب انجام گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح را آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد محیطی شاداب، ایمن و مناسب برای حضور دانش‌آموزان عنوان کرد.