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در قالب طرحهای مهر و شهید عجمیان ، ۱۵ مدرسه در شهرستان لنده نوسازی و بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد رئیس آموزش و پرورش شهرستان لنده گفت: رنگآمیزی، تعمیر و تجهیز، بهسازی فضاهای آموزشی و ساماندهی محیط مدارس از جمله اقدامات انجامشده در این طرح است.
سید حجتاله تقوینژاد افزود: نوسازی مدارس شهرستان با همکاری گروههای جهادی، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت لنده، قرارگاه شهید عجمیان، معلمین جهادگر، بخشداری ها، دهیاریها و گروه جهادی رویش طیب انجام گرفت.
وی هدف از اجرای این طرح را آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد محیطی شاداب، ایمن و مناسب برای حضور دانشآموزان عنوان کرد.