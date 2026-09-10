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در پی حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در اردن، چندین جنگنده آمریکایی آسیب دیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی بی اس نیوز، گفته میشود چندین جنگنده آمریکایی در حملات ایران به یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدهاند.
افرادی که مستقیماً از این موضوع اطلاع دارند به شبکه سی بی اس نیوز گفتند: چندین هواپیمای نظامی آمریکا در حملات ایران که از بامداد سه شنبه تا چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن رخ داد، آسیب دیدهاند.
به گفته این افراد که به دلیل نداشتن اجازه برای صحبت علنی، به شرط ناشناس ماندن با شبکه سی بی اس نیوز گفتوگو کردند، حدود هشت فروند جنگنده F-۱۵ آسیبهای جزئی دیدهاند و طبق گزارشها دوباره به خدمت بازگشتهاند.
منابع همچنین گفتند یک فروند هواپیمای A-۱۰ تاندربولت، که به «وارتهوگ» معروف است، مورد اصابت قرار گرفته و یکی از بالهای خود را از دست داده است.
در پی حملات به اردن، تاکنون هیچ موردی از کشته شدن نیروهای آمریکایی گزارش نشده است.
سی بی اس نیوز پیشتر گزارش داده بود مقامهای آمریکایی درباره کاهش سریع ذخایر موشکهای پاتریوت، در کنار دیگر انواع مهمات هدایتشونده و دقیق، ابراز نگرانی کردهاند.